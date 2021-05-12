美国数州称联邦失业救济金造成缺工 不想再发放

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（法新社华盛顿11日电） 美国境内数州宣布，将终止发放联邦政府提供的额外失业津贴，因为这数个州认为津贴造成了缺工问题，连累经济复苏。

爱荷华州今天加入阿拉巴马州、阿肯色州、密西西比州、蒙大拿州和南卡罗来纳州的行列，不再发放每周300美元的额外失业救济金。这些州的州长都属共和党籍。

这项救济金不算在一般国家津贴之内，而是由国会今年3月通过的1兆9000亿美元防疫纾困方案中拨款，预定发放到9月为止。

部分人士批评，这项额外津贴意味着「民众待在家里就有钱领，不用去上班」，但民主党籍的总统拜登（Joe Biden）驳斥这种说法。

政府上周公布一份令人失望的就业报告，数据显示，美国4月仅增加26万6000个工作机会，远少于预期会增加的100万个。

部分雇主和「美国全国商会」（U.S. Chamber of Commerce）把招不到工人的部分原因归咎于政府慷慨发放失业津贴上。

英国广播公司（BBC）报导提到，美国在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情冲击下，两个月间就减少超过2200万个工作机会，迄今还差逾800万个工作机会才能恢复到疫情前的水准。

爱荷华州州长雷诺兹（Kim Reynolds）今天推文表示，「是时候了，可以上班的人就回去上班」；她还说，爱荷华州将不再参与所有跟疫情纾困相关的联邦政府失业津贴计画。

雷诺兹说：「我们的失业率为3.7%，想打疫苗的人都有得打，我们的工作机会比失业人数还多。」

蒙大拿州为解决缺工问题，近期推出「复工奖金」，提供1200美元给接受工作机会、脱离失业状态的劳工。

密西西比州州长李维兹（Tate Reeves）说，他和许多小企业主谈过后发现，特别津贴计画「或许在去年5月是有必要，但到了今年5月已不然」。

他推文表示：「对我来说很清楚，除非我们填满本州的数以千计工作机会，否则经济无法完全复苏。」

不过，拜登昨天对记者说，失业津贴和缺工之间的关联证据并不多。他表示，「美国人民想要工作」，但「我们也必须承认，如果薪资合理，人民就会回去工作」。

根据麻萨诸塞大学（University of Massachusetts）今年2月公布的研究，「并无迹象」显示津贴多寡在招聘上「有实质影响」。

即使如此，阿拉巴马州州长艾维（Kay Ivey）昨天仍说，失业津贴「导致缺工，连累我们的经济持续复苏」。（译者：曾依璇/核稿：陈彦钧）

© 2021 AFP