美国新增确诊病例创新高 24.8万人染疫

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（法新社华盛顿15日电） 美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）今天通报，美国新增24.8万人感染2019冠状病毒疾病（COVID-19），单日确诊病例创历史新高。

法新社根据该大学发布资料汇整的数据显示，美国同时新增2706人病故。

美国境内过去一个月染疫人数激增。过去13天内就有10天单日新增病例超过20万人。

美国卫生及公共服务部的数据显示，染疫住院患者有11.3万人，也是今年3月疫情爆发以来最高人数。

中西部地区疫情开始降温，每日新增病例以及住院患者正逐渐减少。

尽管如此，根据冠状病毒疾病追踪计画（COVID-Tracking Project）每天汇整的全国各地数据显示，东北部和西部疫情正加剧。

加州尤其面临加护病床短缺的问题。拥有约1000万人口、人口稠密的洛杉矶郡今天只剩不到100个床位。

卫生官员指出，全国各地昨天展开大规模疫苗接种活动，并不能缓解目前病例激增的情况，因为还需数月才能让足够多的人接种疫苗，做出改变。

专家表示，尤其在年终假期期间，人们仍需戴口罩和保持社交距离。

© 2020 AFP