美国新增确诊逾22.5万例 再创单日新高纪录

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（法新社华盛顿4日电） 根据约翰霍普金斯大学统计，美国过去24小时的2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例连续第2天创新高，4日新增22万5201人染疫。

根据约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）4日晚间8时30分（台湾时间5日9时30分）的即时数据，美国过去24小时新增2506起染疫死亡病例。

美国的确诊与死亡病例皆为全球最高，过去几周疫情再起。

过去一个月以来，美国的单日新增确诊数3度超过20万例，本月3日超过21万例。

尽管有关当局耳提面命要求待在家中，上周感恩节假期仍有数以百万计的美国人旅行与家人团聚庆祝，卫生官员警告确诊病例将攀升。

过去两周来，美国单日不治病例时常超过2000例，与美国第一波疫情高峰期的单日死亡病例相当。

根据冠状病毒疾病追踪计画（COVID-Tracking Project），COVID-19住院病患数也持续增加，尤其是在人口较多的加州、佛罗里达州、纽约州与德州。

自爆发疫情以来，美国境内确诊病例累计突破1430 万例，相关死亡病例累计达27万8000例。（译者：张晓雯/核稿：严思祺）

© 2020 AFP