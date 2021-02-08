美国新振兴方案过关希望浓 亚股收高

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（法新社香港8日电） 美国最新就业数据不如预期，引发投资人看好美国国会将通过总统拜登提出的大规模振兴经济方案，亚洲股市今天收盘应声劲扬，日本股市更一举收在30年来最高水准。

美国1月新增就业人口仅达市场预期的一半，分析师因此更加预期，美国国会将在未来几周通过拜登（Joe Biden）的1兆9000亿美元（约新台币53兆元）支出法案，搭配美国联邦准备理事会（Fed）推出超宽松的货币政策。

美国财政部长叶伦（Janet Yellen）昨天接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时警告，美国就业市场「停滞不前」，若缺乏政府支持，恐怕要好几年才能复原；但若国会通过拜登的纾困案，「我们明年就能重返全面就业」。

Axi策略师殷尼斯（Stephen Innes）指出：「从市场观点来看，美国1月就业报告几近完美，因为这说明有必要在货币和财政方面大开振兴水龙头。」

美国股市三大指数昨天全数收红，其中标准普尔500（S&P 500）和那斯达克指数更双双收在新高点。

亚洲股市今天也跟随美股走扬，延续上周强劲涨势。东京股市收盘劲扬2.1%，上海股市收高1%，新加坡股市收涨0.8%，雪梨股市收高0.6%，香港、曼谷、马尼拉和雅加达股市也全数收红。

首尔股市收盘则下跌0.9%，吉隆坡股市也收黑。台北和威灵顿股市因放假休市。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP