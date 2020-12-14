美国新纾困方案难产 白宫国会14日接续讨论

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（法新社华盛顿14日电） 为了数以百万计受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情重创的美国人，白宫官员与国会议员预计今天继续在华府讨论新的经济纾困方案。而现有纾困方案不到两周后就会到期。

根据众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）的发言人哈米尔（Drew Hammill），财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）和裴洛西昨天通了半小时电话，两人打算今天再度对话。

美国家庭、企业与地方社区正苦于因应大萧条（Great Depression）后最严重的经济低迷，但民主党与共和党人自7月以来，一直协商不出给予额外财务援助的方案。

今年春天，美国已采行一项2.2兆美元的大规模振兴方案，其中包括失业救助。但这项方案将于12月26日节礼日（Boxing Day）到期，届时会有数以百万计的美国人没有收入。

新纾困方案卡在两项关键议题。

民主党人希望确保地方和州政府能获得可观补助，但反对者忧心这代表将基于政治考量锁定纾困倾向民主党的「蓝州」。

白宫与共和党籍国会议员则坚持，假设员工或学生感染2019冠状病毒疾病，企业、大学和学校应有不被控告的法律保障。

根据哈米尔的推文，裴洛西昨天主张，「资助州和地方的必要性变得更重要，尤其各州又负责配送与接种疫苗」。

据悉裴洛西告诉梅努钦：「没有州和地方支持，医护与第一线急救人员…将面临失业风险。」

至于法律责任方面的争议，裴洛西则说，双方「应就责任归属问题，找到一个不损害劳工安全的妥协之道。」

© 2020 AFP