美国暂时停徵乌克兰钢铁进口关税

（法新社华盛顿9日电） 美国今天暂停对乌克兰进口钢铁课徵关税一年，目的是为了帮助这个遭战火蹂躏的国家。

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在俄罗斯军队炮轰乌克兰港市马立波（Mariupol）钢铁厂下，躲在其中的平民戏戏剧性地自这个钢铁厂陆续撤离。美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）盛赞乌克兰钢铁产业的重要性，表示这个产业仍持续运作，每13名乌克兰人就有1人投身这项产业，是人民的「经济支柱」。

雷蒙多声明指出：「我们不能只佩服乌克兰人民的刚毅精神，我们必须保护他们，并支持对乌克兰经济最重要的产业之一。」

她说：「由于钢铁业仍是乌克兰人民的经济支柱，他们必须能将钢铁出口。」

美国自2018年3月起对进口钢铁加徵25%关税以保护国内产业，但有少数几个国家获得豁免。

议员和企业领袖早已吁请总统拜登撤销关税，协助缓解乌克兰经济遭受的打击。

雷蒙多表示，「在俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）侵略下，此举是要传达我们帮助乌克兰人民茁壮的承诺」。

根据商务部资料，乌克兰仅占美国钢铁进口约1%。

美国企业2019年向乌克兰采购21万8000公吨钢铁，去年降至仅10万公吨左右。

© 2022 AFP