美国最老二战军人布鲁克斯逝世 享嵩寿112岁

（法新社华盛顿5日电） 位于纽奥良（New Orleans）的国家二战博物馆（National WWII Museum）宣布，曾在第二次世界大战服役的最年长美国老兵布鲁克斯（Lawrence Brooks）今天逝世，享嵩寿112岁。

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国家二战博物馆馆长华森（Stephen Watson）在声明中表示，将「永远珍视与布鲁克斯共有的回忆」。

声明表示：「他是我们挚爱的朋友，他深具信念，他的温柔精神激励了身边的人。」

美国约有24万名曾参加二战的老兵仍在世，布鲁克斯是其中年纪最长的人。

身为非裔美国人的布鲁克斯于1909年9月12日出生在路易斯安那州小镇，连他在内，家里共有15个小孩，当时还有种族隔离政策。

他于1940年入伍，加入第91工兵营，营内大多是非裔美国人。

他曾驻扎澳洲、纽几内亚和菲律宾，也曾替白人军官烹煮食物。

他曾说：「我在澳洲获得的待遇，比自己国家的白人对待我要好很多，我想不通。」

虽然布鲁克斯很少赴前线，他仍有两度距离死亡很近的经验。一次是他搭乘的飞机在海上用完了燃油，一次是日本狙击手射杀了一名美国军人，距离布鲁克斯所在的地方只有几公尺远。

© 2022 AFP