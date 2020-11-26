美国最高法院裁决 禁纽约州疫期限制宗教活动

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（法新社纽约26日电） 美国最高法院禁止纽约州以对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）为由限制宗教活动，保守派人士可能会将此判决视为宗教自由的胜利。

巴瑞特（Amy Coney Barrett）担任大法官后最高法院立场倾向保守，此判决指出，宗教活动不该与获准举行的非宗教聚会有不同待遇。该禁令是巴瑞特加入后，最高法院做出裁决的首批案件之一。

纽约州长古莫（Andrew Cuomo）先前下令，在被列为高风险区域「红区」的宗教场所，集会上限定为10人。

罗马天主教布鲁克林教区（Roman Catholic Diocese of Brooklyn）和两个犹太会堂向美国最高法院提起上诉，声称它们受到纽约市防疫措施的针对性对待。

美国最高法院最后以5比4票裁决，古莫的防疫措施违反美国宪法第一修正案对宗教自由的保障。

美国最高法院这次裁决与先前裁决不同，先前裁决则支持加州和内华达州的类似限制宗教活动措施。

大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）9月过世后，自由派仅剩3人，低于保守派阵营人数。

美国最高法院指出：「就算处于疫情期间，也不能抛弃和忘却宪法。」

© 2020 AFP