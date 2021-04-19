美国最高龄人瑞辞世 享嵩寿116岁

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（法新社华盛顿18日电） 美国最高龄人瑞福特（Hester Ford）女士昨天辞世，享嵩寿116岁。她出生这年适逢冰淇淋甜筒问世，当时第一次世界大战还没开打，巴拿马运河也才刚开始建造。

北卡罗来纳州居民福特的曾孙女迈尔斯（Tanisha Myers）在社群媒体脸书（Facebook）上宣布曾祖母离世消息，表示福特在家中安详逝世，家人随侍在侧。

福特确切的出生日期已不可考，但她曾获老人医学研究组织（Gerontology Research Group）认证为最高龄的美国人。

1963年，福特结缡45年的丈夫过世后，她便终身守寡，未再改嫁。福特一共拥有288名儿孙：12名子女、48名孙辈、108名曾孙辈，以及120名玄孙辈。

据哥伦比亚广播公司（CBS）北卡罗来纳州夏洛特（Charlotte）姊妹台WBTV报导，福特在南卡罗来纳州乡间成长，靠种植、挑拣棉花以及耕田为生，后来也当了多年保母。

根据老人医学研究组织资料，114岁人瑞墨菲（Alelia Murphy）2019年过世后，福特继而成为美国最高龄在世人瑞。

根据老人医学研究组织，继福特后，目前最年长的在世美国人是内布拉斯加州奥玛哈（Omaha）114岁人瑞苏克利夫（Thelma Sutcliffe）。全球最高龄在世人瑞据信为日本福冈118岁居民田中加子。（译者：李佩珊/ 核稿：卢映孜）

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