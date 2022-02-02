美国枪击事件频传 单日2起校园枪击酿3死

（法新社华盛顿1日综合外电报导）美国今天连传两起校园枪击案，分别发生在维吉尼亚州和明尼苏达州，共造成3人身亡。

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维吉尼亚州的枪击案发生在首都华府西南方约2个半小时车程的布里奇沃特学院（Bridgewater College）。根据校方声明，州警等多个执法单位接获报案后，于下午1时20分左右抵达现场。当地媒体报导，校方约在1时30分发布警报，称校园正发生枪击案。

有学生告诉「华盛顿邮报」（Washington Post），他们在一栋教室大楼附近听到枪响后，就地找掩护，躲了超过3小时。

一名21岁学生告诉华邮，听到窗外传出第2声枪响后，他们直接趴到地上，一趴就是一小时，老师还用架有数台电脑萤幕的大桌子堵住教室门口。

事发期间，校方持续更新推文报告最新发展，并告诉学生们「把校方的警报当作唯一可靠消息来源」。

校方后来于下午4时30分公告校园恢复安全。罹难的两名校方人员分别是潘特（John Painter）和杰佛森（J.J. Jefferson），校长说，他们是为了保护学校教职员而丧生。

州警表示，开枪凶嫌是27岁男子康贝尔（Alexander Wyatt Campbell），已被逮捕归案，身上有「不危及生命的枪伤」。

另外，在明尼苏达州，明尼阿波利斯（Minneapolis）市郊的里奇菲尔德镇（Richfield）也在正午左右发生枪击案，导致1死1伤。

警方告诉「明星论坛报」（Star Tribune），枪手在南教育中心（South Education Center）外的人行道上对学生开枪，然后开车逃离现场。

根据「明星论坛报」，警方已逮捕两名凶嫌，中枪身亡的学生名叫莱斯（Jamari Rice）。

© 2022 AFP