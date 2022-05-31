美国枪击案殷鉴不远 杜鲁道提议冻结手枪持有权

（法新社渥太华30日电） 在美国近期发生数起大规模枪击案后，加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）今天提案冻结国内手枪持有权，实际上禁止进口及贩售手枪。

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这项法案仍须经国会通过，但执政的自由党（Liberal Party）只握有少数席位。 杜鲁道在记者会上说：「我们正立法冻结全国的手枪持有权。」数十名枪枝暴力受害者的亲友也和他一起出席记者会。 杜鲁道说：「这意味着加拿大境内任何地方都不可能再允许购买、贩售、转让或进口手枪。也就是说，我们要限制手枪市场。」 法案还将取消涉及家庭暴力或跟踪的人持枪执照，也不准那些被认定对自己或他人构成风险的人持枪，并加强边境安全和走私枪枝的刑事罚则。 法案也禁止能容纳5发子弹以上的长弹匣。 加拿大诺瓦斯科细亚省（Nova Scotia）郊区2020年4月发生国内历来最严重枪击案，造成23人丧命。案发数天后，政府就禁止1500种军用级或攻击型枪枝。 但杜鲁道今天承认，枪枝暴力有增无减。 根据政府统计机构上周报告，与枪枝有关的暴力犯罪占国内所有暴力犯罪不到3%。但自2009年以来，遭持枪威胁的人均率增加至近3倍，而意图枪杀或开枪伤人的比率增加至5倍。 此外，城市地区近2/3的枪枝犯罪与手枪有关。警方往往指出，手枪的主要来源是从美国走私入境。 加拿大公共安全部长门迪奇诺（Marco Mendicino）估计，国内约有100万支手枪，较10年前大幅增加。 杜鲁道说，民众应该要能无所畏惧、自由地去超市、学校或宗教场所，或是去公园、参加生日派对，而不必担心被流弹击中。 他还表示：「枪枝暴力是个复杂问题。但归根结柢，这是很简单的算术：社区里的枪枝愈少，大家就愈安全。」

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