美国校园枪击案才发生 议员全家拥枪照惹议

（法新社华盛顿5日电） 一名美国国会议员在推特PO出自己与家人在耶诞树前拥枪微笑的合照，由于密西根州才刚发生夺走多条人命的校园枪击案，此举引发各界抨击。

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肯塔基州共和党众议员马西（Thomas Massie）昨天在推特（Twitter）上传一张照片，画面是他本人及6名家庭成员在耶诞树前拥枪合照，每个人脸上都挂着笑意。他还附上一段文字说：「耶诞快乐！备注：耶诞老人，请带弹药给我们。」

这则推文迅速引发反弹，校园枪击案受害者的家属纷纷抨击马西，控诉他在密州牛津高中（Oxford High School）才刚发生15岁少年开枪击毙4名学生的憾事，就出现如此没有同理心的举动。

肯塔基州民主党籍众议员亚穆斯（John Yarmuth）怒骂：「可耻。」他还说，支持拥枪的共和党人发出这样的讯息，「在我们面前公然去戳儿童命丧枪口的痛处，好像他们赢了似的」。

伊利诺州共和党众议员金辛格（Adam Kinzinger）推文表示，他支持美国民众拥枪的权利，但马西这番举措「并不是在支持持有和携带武器的权利，而是对枪枝的迷恋」。

佛罗里达州校园枪击案受害者家长古坦柏格（Fred Guttenberg）也在推特回应马西的推文；古坦柏格的女儿2018年在佛州派克兰市（Parkland）校园枪击案中丢掉性命。

他说：「共和党众议员马西，既然要分享全家福照，那我也在这里PO出我的。这一张是我最后一次为我女儿拍下的照片，另一张则是她长眠之处。」

奥立佛（Manuel Oliver）的儿子也在派克兰市校园枪击案中丧生，他最近接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时，谈论枪枝管制相关议题。

他看过马西的推文后说：「这在相关问题中占了很大一部分，也教会我们，我们应该选谁、不该选谁。」

但也有人力挺马西。在推特拥有近300万人追踪的右派评论员欧文斯（Candace Owens）推文说：「有谁能跟我解释一下，他们如何认定密西根州校园枪击案是（马西）的错，就因为他分享了一张自己和家人持有合法武器的照片？」

15岁的高二生克鲁布里（Ethan Crumbley）日前在密州犯下校园枪击案，被控谋杀、从事恐怖行动等罪名，他的父母则被控过失杀人罪，因为他们买了一把枪给克鲁布里当作耶诞礼物，且在这起悲剧发生前，多次忽略可阻止憾事发生的警讯。

密州校园枪击事件促使各界重新审视枪枝管制和校园安全问题，根据枪枝管制倡议组织「城镇枪械安全」（Everytown for Gun Safety）的资料，这是美国今年到目前伤亡最惨重的校园枪击事件。「城镇枪械安全」是保存大规模枪击案相关数据，并对枪枝管制进行游说的组织。

© 2021 AFP