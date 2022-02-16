美国桑迪胡克小学枪案受害家属与枪商和解

（法新社纽约15日电） 美国桑迪胡克小学枪击案9名受害者家属今天与枪械制造商雷明顿公司达成7300万美元（新台币20.34亿元）和解协议，在屡因校园枪案受创的美国，堪称一大里程碑。

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原告律师表示，这份和解协议代表了美国首次有枪械制造商为大型枪击案负起责任。

有发展障碍的蓝札（Adam Lanza）2012年闯入康乃狄克州新镇（Newtown）的桑迪胡克小学（Sandy Hook）滥射，造成26名师生死亡。

这起美国史上第2惨重的校园枪击案震惊全美，许多人认为这会成为国会议员加强枪枝管制的分水岭。

蓝札的母亲热爱枪械，在桑迪胡克案发生的2年多前，买了1把大毒蛇（Bushmaster）半自动步枪XM15-E2S给蓝札。

枪击案前，蓝札先射杀母亲再前往校园行凶，最后饮弹自尽。

诉状声称雷明顿（Remington）与另两名被告有罪，因为他们蓄意对民众行销「极度不恰当的」军事等级武器，让这种武器成了重大枪击案中最常被使用的行凶工具。

AR-15步枪也是2017年拉斯维加斯58死枪击案的行凶工具；2018年造成17死的佛州校园枪击案，枪手用的也是这款枪枝。

美国历史最悠久的制枪厂商雷明顿遭提告后已声请破产，他们否认上述指控。

© 2022 AFP