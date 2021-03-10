美国检方指控：宏都拉斯总统协助走私古柯硷

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（法新社纽约9日电） 美国检察官今天在一名毒贩的法庭审判中表示，宏都拉斯总统叶南德兹（Juan Orlando Hernandez）涉嫌协助走私数以吨计的古柯硷到美国。

检察官古特维利（Jacob Gutwillig）在纽约的联邦法院审判开场陈述指出，被告佛恩特斯（Geovanny Fuentes）曾用现金2万5000美元贿赂叶南德兹，这使佛恩特斯得以「受到保护」。

古特维利表示，佛恩特斯在2013年及2014年与叶南德兹会面时支付贿款。但叶南德兹否认所有针对他的指控。叶南德兹从2014年1月担任宏都拉斯总统至今。

他还说，佛恩特斯与叶南德兹会面时，会计师桑杰士（Jose Sanchez）也在场，桑杰士将告诉陪审团，「当他见到被告与总统比邻而坐时，所感受到的震惊与恐惧」。

古特维利指控，桑杰士曾在一间稻米种植公司任职，被告则透过这间公司洗钱。

古特维利说，这名证人将向陪审团说明，叶南德兹曾告诉佛恩特斯，「他们已将许多古柯硷运往美国，并送入这些外国人的鼻子里」。

被告的辩护律师舒曼（Eylan Schulman）则试图降低证人证词的可信度，「原来行贿总统的价码就只要2万5000美元」。

舒曼还说，桑杰士可获得到的东西太多了，没什么好失去的，他目前申请庇护中，正在等待移民当局审核。（译者：李佩珊/核稿：陈彦钧）

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