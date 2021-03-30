美国欲引渡孟晚舟 辩方律师：损害中国主权

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（法新社温哥华29日综合外电报导）中国华为公司财务长孟晚舟的律师团今天在加拿大法院辩称，虽然美国以共谋和银行诈欺罪名指控她，但事发地点香港在中国领土之内，只跟中国有关，与美国无关。

辩护律师还指出，从加拿大引渡孟晚舟到美国，将损害中国在国际法上的主权。

美国当局指控，孟晚舟2013年向汇丰银行（HSBC）陈述时，对于华为子公司在伊朗的活动有所误导隐瞒，这是美方起诉和要求引渡孟晚舟的主要依据，但抗辩律师厄特（Gib van Ert）表示，那次会面是在中国境内，不应与美国或加拿大有关。

厄特是孟晚舟律师团的新成员，他告诉加拿大法院说：「如果当天有任何违法情事，那是发生在中国领土之内，是中国的事。」

厄特指出：「2013年8月22日在香港的一家餐厅，一个中国公民与英中银行汇丰之间发生了什么事，是国际法的问题，不干美国的事。」

仅一周前，渥太华当局和华府针对中国政府高层官员施加经济制裁，让已经紧绷的国际关系再升温，如今孟晚舟力抗引渡案又有最新辩护说法。

美国指控，华为子公司星通科技在伊朗的活动违反了美国制裁措施，孟晚舟撇清华为与子公司星通的关系，误导了汇丰银行。

但孟晚舟和华为皆否认任何犯行。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP