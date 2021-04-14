美国气候变迁特使凯瑞访问中国

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（法新社北京14日电） 美国气候变迁特使凯瑞（John Kerry）本周访问中国，讨论全球气候变迁议题，他是拜登政府上任后首位访问中国的美国高官。

华府希望在这次访问中先将外交争执搁一旁，并聚焦在共同的环境挑战上。拜登政府两名高层官员上个月在阿拉斯加与中国官员的会谈剑拔弩张，气氛紧绷。

但曾任国务卿的凯瑞说过，气候议题必须「单独」处理，这次访问上海将聚焦可能合作的领域上。

以下是中国面对气候变迁的状况：

● 燃煤发电比重高达60%

2015年的煤炭消耗量增加到1990的将近4倍，中国燃煤发电量仍占总发电量的60%。

中国国家主席习近平曾承诺，中国碳排量会在2030 年达到高峰后，于2060年实现碳中和。但批评人士警告，新的燃煤发电厂或比特币挖矿的高耗电量等因素，将阻碍达成这个目标。

● 温室气体排放量占全球将近1/3

2019年，中国温室气体排放量估计达139.2亿公吨，比美国多一倍。

2018到2000年之间，中国年碳排量增加将近两倍，如今占全球温室气体总排放量将近1/3。

● 非化石能源占比目标仅20%

中国3月公布的新5年规划纲要中，制定2025年前非化石燃料将只占中国能源比重20%的目标。

新5年计画没有针对提高风力、太阳能或水力发电制定具体目标。

● 在海外排放3.14亿公吨二氧化碳

中国国有企业投资数十亿美元在海外兴建燃煤发电厂，如此一来便不列入国内碳中和额度的计算。

波士顿大学（Boston University）全球发展政策研究中心（Global Development Policy Center）曾表示，中国在海外投资的化石燃料发电厂，每年排放约3.14亿公吨二氧化碳。

● 中国成为全球风力发电龙头

中国致力发展再生能源，全球风能协会（Global Wind Energy Council）表示，2020年是中国发展风力发电创纪录的一年。只不过，政府后来切断了相关的补助。

彭博新能源财经（Bloomberg New Energy Finance ）估计，中国去年新建的陆域风力发电量，「高于2019 年全世界新建的风力发电容量」。

● 中国水力发电量居全球之冠

根据国际水力发电协会（International Hydropower Association），中国是全球水力发电量最大的国家，占全球水电成长的一半以上。

中国国家能源局表示，去年新增水电装机容量为13.23GW（GW为十亿瓦），太阳能发电新增装机容量为48.2GW。

© 2021 AFP