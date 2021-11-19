美国气候特使凯瑞：希望美中更密切合作 解决气候问题

（法新社新加坡19日电） 美国气候特使凯瑞（John Kerry）今天表示，北京和华府达成协议加快行动对抗温室气体排放后，希望双方将更密切合作，解决气候紧急状态。

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尽管美中两国针对台湾等其他议题存在分歧，凯瑞在新加坡出席一场论坛时仍强调合作。

凯瑞在彭博创新经济论坛（Bloomberg New Economy Forum）表示：「我希望我们一起合作，将能增加资料和选项的分享，开始让我们两国的高层领导进行非常重要的对话。」

他还说：「中国同意与我们合作，制定雄心勃勃的国家行动计画，而中国必须从现在起的一年内，也就是联合国气候变化纲要公约第27次缔约方会议（COP 27）前，提交并开始实施这项计画。」

除了要减少甲烷和二氧化碳排放外，在苏格兰格拉斯哥（Glasgow）宣布的美中计画，也将见证这世界两大污染国，寻求改善测量和减少来自化石燃料、废弃物与农业排放的温室气体，不过这份协议遭批评内容不够具体。

本月稍早，约100个国家响应美国与欧洲联盟（EU）发起的倡议，将在2030年前把甲烷的排放量减少到比2020年水准低30%，但中国却没有签署加入。

甲烷是仅次于二氧化碳的第2大温室气体，虽然地球会自然释放和吸收甲烷，但随着工业化和农业扩张，甲烷排放量扶摇直上。

© 2021 AFP