美国法官命令川普政府 全面恢复追梦人计画

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（法新社华盛顿4日电） 美国法官今天命令总统川普政府，须全面恢复一项保护童年时期非法入境美国的移民免于被驱逐出境的计画。

美国布鲁克林联邦地区法院（US District Court in Brooklyn）法官格劳菲斯（Nicholas Garaufis）写道，政府必须允许新近符合条件的移民，申请所谓的「童年抵达者暂缓驱逐办法」（Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA）。

川普政府今年夏天发布备忘录，限制这项计画仅适用于已送件审理的人。

在美国生活、却无合法居留文件的移民估计超过1000万人。2012年，当时的总统欧巴马（Barack Obama ）透过行政命令推行DACA计画，试图帮助其中一部分人。

估计DACA计画保护了约70万被称为「追梦人」（Dreamers）的移民，他们可获得为期2年的保障，包括获准工作，且效期可延长。

DACA计画的适用对象是在童年时期被非法带入美国、并在美国长大的人。对许多这样的人来说，美国是他们唯一认识的国家。

川普主张限制各种移民，他于2017年采取行动终止这项计画，并称这项计画违宪。

此案最终被送到美国最高法院审理。最高法院今年6月裁定，川普政府未循适当行政程序来终止这项政策。

然而，美国国土安全部仅恢复DACA计画的部分规定，限制DACA仅适用于已经注册者，不接受新的申请者；同时，DACA保障的延长效期减为1年，而非原先允许的2 年。

格劳菲斯今天表示，国土安全部必须于12月7日前，在官方网站上宣布全面恢复实施DACA计画。

华府智库「美国进步中心」（Center for American Progress）表示，目前有超过30万名新申请人符合申请DACA保障的资格。

© 2020 AFP