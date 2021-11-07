美国法院裁企业强制打疫苗暂缓 官员仍捍卫决策

（法新社华盛顿7日综合外电报导）拜登政府下令企业员工强制接种疫苗，不过美国联邦上诉法院裁定暂缓执行。美国公共卫生局（USPHS）局长莫西今天表示，拜登政府必定捍卫这项决策。

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法新社报导，莫西（Vivek Murthy）在美国广播公司（ABC）政论节目「本周」（This Week）表示：「若总统与政府部门认为不合宜且没必要，就不会实施这些要求。」

力主企业员工强制接种疫苗的莫西说，类似的强制要求其来有自，当年美国国父华盛顿（George Washington）就曾下令部队接种天花疫苗，又说何况美国目前COVID-19（2019冠状病毒疾病）的每日新增确诊病例仍高达7万5000例，「重要的是要采取一切可能的措施以维护我们的工作环境更安全」。

这道强制接种令预计明年元月生效，白宫幕僚长克兰（Ron Klain）则说，他「深具信心」，届时法院将裁准。

白宫高阶顾问和白宫公众参与办公室（Office of Public Engagement）主任李奇蒙（Cedric Richmond）表示，他深信这项防疫新规经得起司法检验，并告诉哥伦比亚广播公司（CBS）：「我们非常有信心，我们是于法有据，这是为了确保美国民众的安全。」

强制接种令要求100人以上企业的员工施打COVID-19疫苗，或每周接受采检。如果此令暂缓执行，就代表今冬疫情可能卷土重来前，拜登政府让美国劳工广泛接种的措施之一踢到铁板。

截至11月初，美国约58%人口完整施打疫苗，比8月间宣布强制接种令时的半数要高。（译者：曹宇帆）

© 2021 AFP