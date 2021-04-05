美国演员工会奖 芝加哥七人案夺最大奖

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（法新社洛杉矶4日电） 艾伦索肯（Aaron Sorkin）执导的「芝加哥七人案：惊世审判」（The Trial of the Chicago 7）今天获颁美国演员工会奖（SAG）最佳电影卡司奖，推升接下来奥斯卡镀金机会。

最佳男主角奖则颁给去年8月罹癌病逝的查维克博斯曼（Chadwick Boseman），表彰他在遗作「蓝调天后」（Ma Rainey's Black Bottom）的精湛演出。

「蓝调天后」的薇拉戴维丝（Viola Davis）则击败「游牧人生」法兰西丝麦朵曼（Frances McDormand）、「花漾女子」凯莉墨里根（Carey Mulligan）等劲敌，抱走最佳女主角奖荣誉。

美国演员工会奖是好莱坞年度重要奖项之一，但今年受到2019冠状病毒疾病（COVID-19）影响，改为事先预录播出，且没有主持人。尽管如此，美国演员工会奖仍是本月25日奥斯卡金像奖颁奖典礼的重要指标。

去年韩国片「寄生上流」（Parasite）就是先在美国演员工会奖夺下相当于最佳影片大奖的「最佳电影卡司奖」，接着就在奥斯卡翻新历史，成为头一部赢得最佳影片小金人肯定的外语片。

中国女导演赵婷执导的「游牧人生」（Nomadland）仍是今年问鼎奥斯卡最佳影片的大热门，目前为止已夺下金球奖等多个奖项，但在本届美国演员工会奖并没有入围最佳电影卡司奖。

美国演员工会奖其他奖项方面，丹尼尔卡卢亚（Daniel Kaluuya）以「耶稣是我同伙」（Judas and the Black Messiah）获颁最佳男配角奖。

韩国资深演员尹汝贞（Yuh-jung Youn）以 「梦想之地」（Minari）赢得最佳女配角奖，由于她获得的是个人奖项，比去年的「寄生上流」更上一层楼。

尹汝贞对自己得奖显然很激动，以略微生疏的英语说：「我不知如何形容我的感觉，受到西方人的认同...每件事都是这么的陌生。」（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP