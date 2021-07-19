美国父子档助前日产董事长潜逃 遭日本判刑

广告 继续浏览后续

（法新社东京18日电） 一对美国父子档先前协助前日产汽车董事长戈恩逃出日本，日本高等法院今天对两人分别判处2年和20个月刑期。

前汽车业大亨戈恩（Carlos Ghosn）被控财务不当，2018年在日本被捕，令各界震惊。这是日本法院针对日产汽车（Nissan）这项离奇案件首度做出判决。

美国陆军特种部队退役的泰勒（Michael Taylor）被判两年徒刑，他的儿子彼得（Peter Taylor）则被判20个月。

泰勒父子并未对被控罪名提出抗辩，坦承在戈恩大胆逃到黎巴嫩成为国际逃犯的过程中扮演一角。

他们因这起协助逃亡案面临最高3年的监禁。美国检方称此案为「近代史上最无耻、策划最缜密的逃亡案」。

两人都在之前出庭受审时致歉，对在2019年帮助等待审判的戈恩弃保潜逃表示后悔。

日本检方稍早表示，他们针对泰勒求处2年10个月的刑期，对彼得求处2年6个月的刑期。

泰勒父子的辩护律师曾表示，有鉴于他们的悔意，应给予两人缓刑才合理。

他们也主张，量刑时应考量泰勒父子在自美国引渡前已被拘留10个月。两人在输掉抗拒引渡的官司后，在3月被送抵东京。

两人6月首次出庭受审时，检方描述了这次宛如电影情节行动的细节，其中包括戈恩藏身在钻有通气孔的大箱子中，以躲过机场的安检。

戈恩近期告诉英国广播公司（BBC）那段经历，表示躲在箱子里等待飞机起飞的那1个半小时，「可能是我此生经历过的最漫长等待」。

被控参与戈恩逃亡案的第3人是扎耶克（George-Antoine Zayek），他目前仍在逃。

检方表示，戈恩家族付给泰勒超过86万美元，作为准备和后勤的费用，另以加密货币付了50万美元的律师费。

© 2021 AFP