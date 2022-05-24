美国猴痘确诊数恐增 将提供疫苗予密切接触者

（法新社华盛顿23日电） 全美目前有5个猴痘确诊或疑似病例，且数字可能会上升。美国官员今天表示，该国正准备提供疫苗给猴痘确诊者的密切接触者。

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美国疾病管制暨预防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention, CDC）高阶官员表在记者会上表示，截至目前为止，美国在麻萨诸塞州（Massachusetts）有1个猴痘（monkeypox）确诊病例，另有4个正痘病毒属（orthopoxvirus）病毒确诊者。猴痘病毒是正痘病毒属成员。

美国CDC高风险病原病理分部（Division of High-Consequence Pathogens and Pathology, DHCPP）副主任麦奎斯顿（Jennifer McQuiston）表示，所有疑似病例都被假定是猴痘，等待CDC总部的检测确认。

纽约州有1个正痘病毒属病例，佛罗里达州有1例、犹他州有2例。截至目前，美国所有感染者都是有相关旅行史的男性。

麻州病例的基因定序与葡萄牙一名个案基因序列相符，都属于西非病毒株，是两种猴痘病毒株中较温和的一种。

猴痘的症状与天花相似，但严重程度低了许多，大多数人会在几周内康复。

麦奎斯顿说：「现在我们希望最大程度地向那些我们知道会从中受益的人分发疫苗。」

「这些人是与已知的猴痘患者、医护人员有非常密切个人接触者，以及那些特别可能出现重症的高风险群。」

© 2022 AFP