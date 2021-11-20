美国生技新星霍姆斯 涉诈骗出庭

（法新社加州圣荷西19日电） 原被视为生技领域之星的霍姆斯（Elizabeth Holmes）因涉诈骗而失去光环，她今天出庭，自称是尽心尽力的创新者，为追求理想而耗尽积蓄，还放弃在菁英学校求学的机会。

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Theranos公司一度估计价值达数十亿美元，但在她被控诈骗投资人之后，公司就垮了。她若被定罪，可能得坐牢数十年。

霍姆斯曾吸引媒体大亨梅铎（Rupert Murdoch）、前美国国防部长马提斯（Jim Mattis）等达官显要的支持，但「华尔街日报」（Wall Street Journal）2015年的一系列报导对Theranos的构想大加质疑后，这家公司就开始瓦解。

霍姆斯的辩护律师说，她若有罪，也只是因为试图实现一个充满远见的构想却没成功罢了。

检方11周以来传唤近30名证人作证，于今天陈述完毕，轮到现年37岁的霍姆斯提出证词。

被告通常不必在刑事案件中作证，但有时这么做是为了削弱检方论述以制造合理怀疑。不过，为己作证的策略存在重大风险，因为检方可以在霍姆斯的法庭证词和诸多公开发言之间找出任何不一致的地方来攻击。

霍姆斯在加州圣荷西的联邦法院说：「我一开始先和父母谈，他们让我动用为了上大学而存的钱来做我的专利，然后我再去募款或借钱。」

霍姆斯2004年从史丹佛大学辍学，理由是她「所有时间都投入研究」；但检方指控她只是兜售谎言来诈骗投资人而已，两种说法大相迳庭。

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