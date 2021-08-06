美国田径队成绩惨兮兮 东京奥运金牌屈指可数

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（法新社东京6日电） 美国田径队在东京奥运面临历来最大挫败，金牌数屈指可数，远不及两年前杜哈世界田径锦标赛勇夺14金的惊艳表现。美国选手自己也很困惑究竟哪里出了差错。

美国两年前杜哈世锦赛成绩斐然，期待迎接称霸田径界的新时代，未料这次在东奥成绩惨不忍睹，美国男子选手很有可能最终未能在径赛赢得个人项目金牌，为奥运史上首见。

美国女子选手在径赛贡献2金，麦劳夫林（Sydney McLaughlin）和19岁新星阿辛．穆（Athing Mu）分别赢得400公尺跨栏和800公尺冠军；反观同胞男子选手到目前为止未拿1金。

美国男子400公尺接力队昨天在分组预赛遭到淘汰，短跑名将刘易士（Carl Lewis）和强生（Michael Johnson）都惊呼颜面尽失。刘易士推文说：「真是十分难堪，就美国队而言完全无法接受。」强生后来也说这次的表现「令人尴尬又可笑」。

美国选手们也很困惑为何会如此，有些人猜想是否与美国因疫情取消在日本赛前集训有关，影响了美国队的备战，有选手说是因为练习不够，也有人认为选拔赛和东奥正式比赛过于接近，但也有人认为这不是藉口。

还有运动员认为，美国队可能本来就对夺牌期望过高。

男子1500公尺项目被淘汰的美国选手森特罗维兹（Matthew Centrowitz）昨天告诉媒体：「我认为或许大家把这些年的表现视为理所当然。在2012年以前根本没人赢，我不会说有很多人一直获胜，我不知道大家的期待从何而来。我知道我们2016年赢得比较多奖牌，但比赛有时候就是这样。」

© 2021 AFP