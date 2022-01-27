美国男子不打COVID疫苗 医院拒为他动换心手术

（法新社波士顿27日电） 一家波士顿医院拒绝为未接种COVID-19疫苗的患者进行心脏移植手术。医学伦理专家指出，可移植器官为数甚少，医院倾向将其给予术后生存机率更高的已施打疫苗者。

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波士顿布里翰妇女医院（Brigham and Women's Hospital）一名发言人透过声明向法新社证实，在该院接受器官移植的人「需要」接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗。

这名遭医院拒绝手术患者的父亲佛格森（David Ferguson）现身美国有线电视新闻网（CNN）与美国广播公司（ABC）频道，分享其家庭遭遇。

佛格森的31岁儿子一直在布里翰妇女医院排队等待心脏移植，但他拒绝接种疫苗。佛格森表示，他的儿子已经到了「死亡边缘」，被推至等待移植手术的极限。

佛格森告诉美国广播公司：「这（打疫苗）有点违背他的基本原则，他不赞成。」

「这（要求接种）是他们执行的一项政策，因此，由于他不打疫苗，他们把他从心脏移植名单上除名。」

布里翰妇女医院在声明表示，院方「要求施打几种美国疾病管制暨预防中心（CDC）推荐的疫苗，包括COVID-19疫苗」。

考虑到移植候选者的免疫系统在术后会受到严重抑制，院方并要求，「他们的生活型态行为得为成功手术创造最佳机会，并优化移植后患者的存活率」。

纽约大学（New York University）医学伦理学家卡普兰（Arthur Caplan）告诉哥伦比亚广播公司（CBS），人类经过任何器官移植手术后，免疫系统几乎都会被迫停止运作，COVID-19病毒恐在这时候夺走患者性命。

「（可移植）器官相当稀有，当已施打疫苗者术后生存率较高，他们（医院）不会把器官分配给生存机率低落的人。」

佛格森的儿子仍在布里翰妇女医院接受治疗。佛格森表示，他尊重儿子的决定，并计画为其转院。提起儿子的病情，佛格森表示，「但我们的时间不多了」。

© 2022 AFP