美国男子到墨西哥度假 出现猴痘症状逃离医院

（法新社瓜达拉哈拉8日电） 墨西哥地方卫生机关今天表示，一名罹患猴痘的美国男性公民偷偷离开瓦拉塔港（Puerto Vallarta）的医院，并出境返回美国。

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墨西哥地方卫生部门发表声明说，这名来自美国德州的48岁男子，无视医务人员告知应接受猴痘检测并隔离，于上周末逃离墨西哥太平洋沿岸瓦拉塔港的医院。

声明指出，当这名美国人到达医院时，出现「咳嗽、发冷、肌肉疼痛，以及脸部、颈部和躯干出现脓疱等症状」。

在擅自离开医院后，这名美国人随后前往他与伴侣一同住宿的饭店，并于4日搭乘班机离开瓦拉塔港，之后墨国当局才掌握他的行踪。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）6日向墨西哥当局证实，这名病患已返回美国，经检验证实感染猴痘。

在5月27日抵达瓦拉塔港之前，这名病患5月12日至16日期间在德国柏林，接着又到德州达拉斯（Dallas）。

待在墨西哥期间，他还参加了当地一个海滩俱乐部的派对。卫生官员呼吁在5月27日至6月4日期间参加俱乐部相关活动的民众，应密切监测自己的健康状况。

世界卫生组织（WHO）今天表示，在猴痘并非为流行病的国家，总计已出现超过1000起病例。

© 2022 AFP