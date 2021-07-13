美国男篮不敌澳洲 奥运热身赛吞2连败

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（法新社洛杉矶13日电） 美国男篮继东京奥运热身赛首战爆冷输给奈及利亚后，今天迎战澳洲又踢铁板，比赛的结束前近3分钟都未添得分数，以83比91输球，苦吞2连败，美国队4连霸之路一开始就遭遇挑战。

在本届奥运之前，美国男篮在1992年徵召职业球员以来，热身赛战绩是54胜2败，这次在奥运热身赛接连输给奈及利亚、澳洲后，败场数直接追平1992年以来历年的总和。

里拉德（Damian Lillard）今天外线11投6中，拿下美国队阵中最多的22分，外加4篮板，而杜兰特（Kevin Durant）、毕尔（Bradley Beal）各贡献17、12 分，全队仅3人得分双位数。

美国队上半场结束仍以9分差领先，却在下半场遭到逆转，澳洲决胜节后段靠着米尔斯（Patty Mills）挺身而出，开启一波11比1攻势，反观美国队在杜兰特倒数2分58秒时两罚中一后，近3分钟的时间1分未得，美国队最终以8分差吞下败仗，14日热身赛将与阿根廷交手。

米尔斯为澳洲队今天致胜功臣，斩获22分、2篮板、4助攻，队友殷格斯（Joe Ingles）则进帐17分。

美国队目前还有3名球员尚未报到，分别为凤凰城太阳球星布克（Devin Booker）、密尔瓦基公鹿后卫哈勒戴（Jrue Holiday）与密道顿（Khris Middleton），都还在美国职篮NBA总冠军赛奋战，为母队争夺冠军。

© 2021 AFP