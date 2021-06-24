美国男篮东京奥运拚4连霸 杜兰特争取个人第3金

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（法新社纽约23日电） 美国男篮要在东京奥运争取4连霸，体育电视频道ESPN报导，杜兰特将会参赛，并争取个人第3金。

ESPN网站上的报导指出，这次美国男篮名单中，只有美国职篮NBA布鲁克林篮网的杜兰特（Kevin Durant）和金州勇士的葛林（Draymond Green）曾参加2016年的里约奥运。杜兰特所属的篮网，本季在季后赛次轮，遭密尔瓦基公鹿淘汰。

根据ESPN的报导，在芝加哥公牛的拉文（Zach LaVine）、底特律活塞的葛兰特（Jerami Grant）承诺将会参赛后，美国男篮的最终名单今天出炉。

美国男篮国家队总监柯兰基罗（Jerry Colangelo）告诉ESPN，篮网明星后卫哈登（James Harden）因为腿筋伤势不得不退出奥运。

这次参加东京奥运的美国男篮成员将包括：波特兰拓荒者的里拉德（Damian Lillard）、华盛顿巫师的毕尔（Bradley Beal）、迈阿密热火的阿德巴约（Bam Adebayo）、波士顿塞尔蒂克的塔特姆（Jayson Tatum）和勇士的葛林。

根据报导，这次的成员还包括帮助美国在2012伦敦奥运摘金的克里夫兰骑士前锋洛夫（Kevin Love）。

其他3名据报也在美国男篮名单的球员，目前还在打NBA季后赛，这些球员是凤凰城太阳的摇摆人布克（Devin Booker），及公鹿前锋密道顿（Khris Middleton）和后卫哈勒戴（Jrue Holiday）。

这3人都可能随球队争夺NBA总冠军，7战4胜制的总冠军赛若打满7场，最晚会到7月22日才结束，那时已经是东京奥运开幕的前一天了。

柯兰基罗告诉ESPN，那3人同意另外搭乘私人飞机前往日本。美国男篮在东京奥运的第一场比赛，将在7月25日对上法国。

美国将于7月4日在拉斯维加斯开始集训，并会在前往日本前打练习赛。

© 2021 AFP