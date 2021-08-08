美国疫情加剧 官员称国家濒临崩溃

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（法新社华盛顿8日综合外电报导）由于美国的单日新增确诊病例数创6个月来新高，美国国家卫生研究院（NIH）院长柯林斯今天表示，国家正「濒临崩溃」。

法新社报导，柯林斯（Francis Collins）告诉美国广播公司（ABC）政论节目「本周」（This Week）：「的确，我们不应落入当前的处境，在这方面，没错，我们正濒临崩溃（we are failing）。」

最早在印度发现、传染力强的病毒变异株Delta导致美国疫情加剧，每日新增确诊已攀升至11万8000例，创下自2月以来的新高，即使全球的死亡病例略降，但过去两周美国却增加89%，加上越来越多幼童染疫，美国境内如佛州等地的儿童医院不堪负荷。

因恐惧Delta变异株使得美国疫苗接种率骤增，不过仍有数百万人，尤其是保守派当道的地区，仍怀疑疫苗接种。

柯林斯表示，若使人人更有效率接种疫苗，也不至于落入当前Delta变异株肆虐的处境，「如今我们正付出惨痛代价」。

美国总统拜登政府首席防疫顾问佛奇（Anthony Fauci）说，期盼美国食品暨药物管理局（FDA）在月底前核准疫苗的全面使用许可，并期待FDA的可望核准，有助于民营企业、各级学校与大专院校强制疫苗接种。

美国FDA目前仅给予辉瑞药厂（Pfizer）、莫德纳（Moderna）与娇生（Johnson & Johnson）紧急使用授权，不过预料FDA即将授予辉瑞全面使用许可。

拜登政府曾表示，联邦政府不会强制民间企业雇用的劳工接种疫苗，却殷切呼吁各州与地方政府及企业界考虑强制接种，佛奇说，为了遏止病毒的蔓延，有必要在民间各层级落实强制接种。

由于Delta变异株蔓延至美国多州，佛奇发表上述谈话前，拜登政府正在评估，能够采取甚么样的方法，鼓励更多还没接种的美国民众注射疫苗。（译者：曹宇帆）

© 2021 AFP