美国疫情未退 拜登盼就职典礼简化

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（法新社德拉瓦州威明顿市4日电） 2019冠状病毒疾病仍在全美肆虐，美国总统当选人拜登今天表示，他盼明年1月的就职仪式，会在规模较小的典礼中完成，重点是要保持安全。

拜登告诉记者：「我们将遵循科学和专家给的建议来保持人员安全。」

他说：「所以，几乎不太可能让上百万人挤进华府国家广场（National Mall）。我想，也不太可能沿着宾夕法尼亚大道（Pennsylvania Avenue）举办大型就职游行。」

「我猜，还是会搭个台子举办仪式，但我不知道一切会怎么进行。」

最近几任美国总统都是在国会山庄（US Capitol）的户外仪式中宣誓就职，他们的前一任总统也会出席。但现任总统川普拒绝承诺参加这次仪式，并持续拒绝承认大选结果。

78岁的拜登，将在2021年1月20日，宣示就任美国第46位总统。

拜登表示，相较于传统的就职典礼，他希望这次仪式能「比较像（民主党）代表大会那样。」

因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）的关系，今年民主党代表大会（Democratic Convention）大部分都采线上方式进行。

拜登说：「我想，你会在全美各州看到许多线上活动，而那将比以往吸引更多人参与。」

他说：「人们想要庆祝、想要说我们接棒了，我们正在向前迈进，民主正在运作。」

拜登还表示，他能肯定的一件事，就是「在我的就职演说中，我将请民众承诺，戴口罩100天。」

© 2020 AFP