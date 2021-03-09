美国疫情降温 有助拜登政府大规模接种策略

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（法新社华盛顿8日电） 根据美国约翰霍普金斯大学统计，美国今天单日染疫病故数低于1000人，为近3个半月来首见。疫情走缓对美国总统拜登来说是好消息，更加有助他的大规模接种策略。

过去24小时美国仅749人因2019冠状病毒疾病（COVID-19）死亡，远低于1月12日高峰时单日4473死。

美国上一次单日死亡病例低于1000例是去年11月29 日，当时通报24小时内有822人病故。

这显示美国疫情持续降温，感染率和死亡率降到接近万圣节、感恩节及其他年终假期前的程度。这些节日过后的病例攀升，与民众旅行和聚会活动增加有关。

疫情走缓对美国总统拜登来说是好消息，更加有助他的大规模接种策略。拜登的1.9兆美元纾困案6日刚在联邦参议院闯关成功，正待众议院表决。

美国去年12月展开的疫苗接种作业现正如火如荼进行，全美近1成人口、约3150万人不是已接种辉瑞药厂（Pfizer）或莫德纳（Moderna）的两剂疫苗，就是打了娇生集团（Johnson & Johnson）单剂疫苗。

美国卫生当局今天宣布，完成接种的民众在室内小型群聚时可免戴口罩，对疫情更显审慎乐观。然而在有还没打疫苗民众在场及待在公共场所等情况下，仍必须遵守防疫措施。

© 2021 AFP