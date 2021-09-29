美国疫苗接种率不再有族裔之别 党派之分仍显着

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（法新社华盛顿28日电） 根据一份今天公布、获多方引用的调查，美国COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗接种行动已消除不同种族的接种率差异，但不同党派倾向的接种率依然相差甚大。

这份调查是由非营利机构凯撒家庭基金会（KFF）的COVID疫苗监测计画进行，他们抽样电访全美1500人后发现，「现在不同种族和族裔的成人回报已接种的比率差不多」。

9月13至22日间回复KFF研究人员的受访者中，超过7成（72%）成人回报至少已打过一剂疫苗，这与同时段的美国疾病管制暨预防中心（CDC）官方数据相仿。

其中，71%白人成人、70%黑人成人、73%西班牙裔成人回报已至少接种一剂。

上述数据与先前的结果形成对比。研究人员之前发现，少数族裔过去与现在在医护场域面临偏见，使得他们较不信任官方批准的COVID-19疫苗。

凯撒家庭基金会4月份调查指出，60%白人成人、51%黑人成人、47%西班牙裔成人回报已接种一剂疫苗。

白宫COVID-19公平任务小组领导人努涅斯-史密斯（Marcella Nunez-Smith）在简报会上告诉记者，最新调查是「有心努力消弭隔阂」的成果，包括在教会、理发厅推动疫苗接种，以及与共乘公司合作等。

而且不只是凯撒家庭基金会，近期其他机构的研究也得到相似结果，包括皮尤（Pew）本月稍早调查逾1万名成人，以及CDC对1万9000名成人的调查。

但根据凯撒家庭基金会最新访调，政治倾向依然是有无接种疫苗的重要因素：9成民主党人回报已接种一剂疫苗，共和党人则只有58%。

其他西方国家也出现类似左右派之分，这可能跟保守政党选民的自由主义倾向有关，但左右效应在美国被放大。

专家提出几种可能解释，例如前总统川普（Donald Trump）未明确支持施打疫苗，以及反科学氛围近几十年在共和党扎根等。

保险状况也可能是影响因子，虽然COVID-19疫苗的费用由政府支付，民众可免费定点接种，但没医疗险的人可能还是会害怕突然收到帐单，因而裹足不前。

© 2021 AFP