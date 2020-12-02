美国疫苗问世后 医护、须长照者优先接种

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（法新社华盛顿1日电） 美国2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗可望在12月中供数百万人接种，其中，医护人员、须接受长照的人将是首批施打对象。

法新社则报导，美国疾病管制暨预防中心（CDC）谘询委员会今天表示，医护人员和住在长期照护机构的人应该优先接种第一批疫苗。

这两个被列为可优先接种疫苗的群体共约2400万人，相当于能在12月施打疫苗的人数，前提是美国药厂辉瑞（Pfizer）和莫德纳（Moderna）生产的疫苗获得批准，且两家公司遵守出货4000万剂疫苗的承诺。

每个人需要注射两剂疫苗，在首次接种后，若用的是辉瑞疫苗，3周后须施打第2剂；若是莫德纳疫苗，则须在4周后注射第2剂。

CDC资深科学家梅森尼尔（Nancy Messonnier）表示，大多数州都认为可在「3周内」让所有医护人员接种疫苗。

目前美国约有300万人住在长照机构，而染疫身故的美国人中，约40%、相当于10万人是来自这些机构。

至于医护相关工作的从业人员，估计约有2100万人，其中包括在医院、门诊诊所、居家照护、药房、急诊等部门工作的人。

© 2020 AFP