美国白警被控杀非裔男案 法院着手组陪审团

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（法新社明尼阿波利斯9日电） 轰动一时的美国非裔男佛洛伊德被白人警萧文以膝盖压颈致死案预计月底开庭，承审法院今天选定首批3位陪审员，分别是化学家、叔叔当警察的混血儿与某公司的稽核。

经长达数小时辩方与检方的面谈，将决定前白人警萧文（Derek Chauvin）命运的12人组成陪审团，先敲定3人，全案预计从29日开始审理，而敲定陪审团的流程可能得耗费3周时间。

这3人分别是一名年约20或30来岁自称化学家的白人男子，法官问是否能「公正无私」，他斩钉截铁回答「可以」，他还告诉辩方从未看过网路疯传，萧文以膝盖压制佛洛伊德（George Floyd）头颈的影音。

有个叔叔当警察，外貌像是混血儿的年轻女孩也获选。她说，担任陪审员「超兴奋」，而且不会被叔叔左右。

另个获选的也是白人男子年约30岁，职业是公司财务报表的稽核。他说，「大体上」支持「黑命关天」（Black Lives Matter）运动追求的目标，也就是种族正义，不过从法律观点而论，有关于佛洛伊德之死，他还没有下定论。

由于这起命案的庭审备受瞩目，数名候选陪审员表达他们对人身安全的顾虑，全案预计4月底宣判，陪审员的真实身分待法院审毕后才会公布。

去年5月25日，明尼苏达州商家检举佛洛伊德持伪钞购物，白人警察萧文到场后以膝盖强压他的颈部近9分钟致死，引爆全美反种族主义及反警察暴力示威潮。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

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