美国石油巨擘国会作证 遭斥传播假讯息

（法新社纽约28日电） 美国各大石油公司主管今天面临民主党籍国会议员的严厉询问，质疑这些大公司有关气候科学的说词，及其绿色能源开发行动是否符合市场宣传口号。

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法新社报导，埃克森美孚与雪佛龙在众议院遭到逼问的这一幕，令人联想到1994年菸草公司在知名的国会听证会上作证，声称尼古丁不会成瘾。

不过，民主党议员在这场听证会上，看不到石油大厂主管们的忏悔。

这些公司虽然都公开承认气候变迁科学，支持巴黎气候协定和碳定价制度，但批评者指出，业者这不过是在自我「漂绿」（Greenwashing），实际作为与公关说词不符。

纽约选出的民主党籍议员欧加修－寇蒂兹（Alexandria Ocasio-Cortez）说：「你们放的火，却让我们有些人必须在未来尝到苦果。」

不过，共和党籍议员却替石油业者辩护，反对美国总统拜登的能源政策，指他取消「基石XL」（Keystone XL）输油管等政策，导致油价攀升。

乔治亚州选出的共和党籍众议员海斯（Jody Hice）指控民主党人，「可耻地为整个新世代制造恐惧」，强调气候变迁，藉此推动「自由社会主义的政策愿望清单」。

出身纽约的民主党籍众议员马洛尼（Carolyn Maloney）和埃克森美孚公司执行长伍兹（Darren Woods）在听证会上言语交锋。

马洛尼指出，埃克森美孚公司科学家在1970年代的研究，对化石燃料排放会造成气候变迁提出严正关切，但公司的公关却淡化这个议题，于2000年在报纸广告上称气候变迁是「未定的科学」。

她表示，埃克森美孚执行长告诉大众的讯息与科学家所说，显然有冲突。

但伍兹替公司辩护，称当年公司的立场符合气候科学，并表示2000年广告是在宣传低排放技术，因为「气候变迁会带来长期危害」。

他也说：「我不认为用现在的科学知识标准，去评断25年前的东西称得上公平。」

© 2021 AFP