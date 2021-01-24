美国称俄罗斯人有权抗议 莫斯科批干涉内政

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（法新社莫斯科24日电） 俄罗斯昨天爆发群众示威，要求当局释放反对派领袖纳瓦尼。美国驻俄大使馆在示威前对旅俄美人发布警报，并支持俄国人有权抗议。克里姆林宫今天指控美方这项行为是干涉内政。

纳瓦尼（Alexei Navalny）17日返国后旋即遭到逮捕，并遭到俄国法院下令审前羁押至2月15日。他随后呼吁民众走上街头，对俄罗斯总统蒲亭（VladimirPutin）掌权20年表达抗议。

昨天在俄罗斯各地共有数万名群众上街示威，首都莫斯科也爆发警民冲突。全国总计有近3500名抗议民众被捕，示威者和警方暴力皆遭到俄国当局调查。

示威活动爆发前，美国驻俄罗斯大使馆对俄国境内的美国民众发布安全警告，并表示华府支持「所有人和平抗议和自由表达的权利」。

俄罗斯外交部昨天已表示，将召唤美国大使馆代表「说明自身行为」。

蒲亭的发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天接受一家俄罗斯国营电视台访问时表示，美方发出的声明「当然是不恰当的」，且这些声明「当然绝对构成对我们内部事务的间接干涉」。

培斯科夫指控美国驻俄罗斯大使馆「间接」支持触犯俄国法律，以及支持「未经许可的抗议行动」。他说，若俄国驻美国大使馆对旅美俄人发布类似警讯，「会在华府引发一定程度不舒服的感觉」。

一名美国驻俄罗斯大使馆发言人今天稍早表示，美国在全球的使馆和领事馆都会例行对当地国人发布安全讯息。这名发言人还告诉法新社：「这是许多国家外交使节普遍且例行性的行为。」（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP