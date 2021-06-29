美国空袭后 亲伊朗民兵突袭美驻叙利亚基地

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（法新社贝鲁特28日电） 叙利亚人权了望台组织与联军表示，美国昨晚在伊拉克与叙利亚发动致命空袭后，亲伊朗民兵组织今天在叙利亚东部与美国为首的联军交火，紧张情势急遽升温。

联军发言人马洛托（Wayne Marotto）在推特上说，美国部队在叙利亚东部「遭到数枚火箭攻击」，所幸无人伤亡，美方人员「在火箭发射位置展开反炮兵火力攻击」。

叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Right）通报，获伊朗撑腰的民兵部队在叙利亚东部欧玛（Al-Omar）油田对美国基地发动炮弹攻击，并说联军在民兵控制的迈亚丁市（Al-Mayadeen）发动重型火炮回击。

几个小时前，美国国务卿布林肯（Antony Blinken ）宣布，美国昨晚在伊拉克与叙利亚对亲伊朗战士发动空袭，传达了不要持续攻击驻伊拉克美军的「强烈讯息」。

这是自美国总统拜登上任以来，美国对亲伊朗目标发动的第2次致命突袭，在德黑兰与世界强权试图恢复2015年签署的核子协议时，各界担忧美国与伊朗的紧张情势再度升高。

布林肯访问罗马时告诉记者：「这种自我防卫的行动…传达了非常重要且强烈的讯息。」他又说：「我希望这个讯息可以被听见，以制止未来的行动。」他指的是华府指称亲伊朗团体不断在伊拉克攻击美国利害关系人的行动。

伊拉克总理哈德米（Mustafa al-Kadhemi）称这些空袭「侵犯伊拉克主权与伊拉克国家安全，令人无法接受」；大马士革当局则谴责两国都侵犯主权。

亲伊朗的伊拉克民兵组织「人民动员」（Hashed al-Shaabi）说，这些空袭在与叙利亚交界的卡恩（Qaim）地区造成4名战士身亡。人民动员是伊拉克的准军事联盟，内部含有多个伊朗代理人，现已成为巴格达政府重要的政治掮客。

© 2021 AFP