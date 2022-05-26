美国第一季GDP下修至-1.5%

（法新社华盛顿26日电） 根据今天所公布修正后的官方数据，美国第一季经济萎缩程度略较原先公布的数据更严重，并未受到消费者支出维持强劲加持。

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美国商务部公布，今年1至3月的一季，美国国内生产毛额（GDP）萎缩1.5%，比初值的萎缩1.4%再恶化0.1个百分点。

美国商务部的报告指出，美国上季经济成长数据下修，归咎于企业投资数据比原先估算更差，成长幅度比初值小许多，尤其是住房投资部分。

不过，美国消费者支出保有活力、初值数据上修，主要动力来自美国民众购买更多单价较高的制造品。

由于市场需求强劲，企业不断努力填补耗尽的产品库存；但供应链问题和物价上涨，正在妨碍补货进程。美国通货膨胀率已处于40多年来高点。

美国进口增加，也拖累经济成长数据，因为美国出口尚未完全复原。

英国经济研究机构牛津经济公司（Oxford Economics）经济学家布苏尔（Lydia Boussour）表示：「这份报告的细节再度指出，美国经济基础力道稳固，且面临COVID-19（2019冠状病毒疾病）Omicron病毒株疫情、供应持续吃紧及通膨高涨，仍然展现韧性。」

不过，她在分析报告中也说：「我们虽仍预期，美国联邦准备理事会（Fed）会引导美国经济朝向软着陆，但美国经济面临的下行风险和衰退可能性正在升高。」（译者：张正芊）

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