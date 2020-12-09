美国纾困案再现过关希望 亚股收红

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（法新社香港9日电） 白宫昨天提议规模9000多亿美元的振兴经济新方案，激励投资人看好美国国会可在耶诞节前通过协议，亚洲股市今天大多应声收红。

由于投资人先前聚焦在全球COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情消息，本周以来股市走势颠簸；所幸美国财政部长梅努钦（StevenMnuchin）带来市场亟需的利多。

梅努钦昨天表示，他已递交一份新的经济纾困提案给民主党籍联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）。新案总额达9160亿美元（约新台币25兆8300亿元），比民主共和两党国会议员上周提出的9080亿美元方案规模更大。

梅努钦还说，新提案包括提供州和地方政府资金，及给予「企业、学校和大学强大的责任保护」。这些部分是先前两党协商的主要胶着点。

重要的是，美国总统川普和参议院多数党领袖麦康奈（Mitch McConnell）已见过这份法案。麦康奈在新案曝光前曾表示：「我的看法是，我们不能没通过一份纾困案就休会，我认为这可说是两边所有人的看法。」

美国股市昨天应声走扬，标准普尔500和那斯达克指数收盘双双创下历史新高。Axi策略师殷尼斯（Stephen Innes）表示：「当市场开始表现出一些年终疲态，任何振兴方案就像耶诞礼物一样，在这个时节都会最受欢迎。」

东京和威灵顿股市今天收盘皆涨超过1%，首尔股市更收高2%，香港股市收涨0.8%，雪梨和新加坡股市收高0.6%，台北、曼谷、雅加达和吉隆坡股市也全数收红。

不过，上海股市今天收盘下滑1.1%，因中国公布的11月消费者物价指数出现11年来首见下跌，引发投资人担忧。马尼拉股市也收低1.4%。（译者：张正芊/核稿：刘淑琴）

© 2020 AFP