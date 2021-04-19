美国经济似有望复苏 亚洲股市多收红

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（法新社香港19日电） 亚股今天追随美股上周涨势多数收红。受到2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情重创的美国经济出现复苏希望，推动美股上周五收盘再创新高。

在美国新屋开工率、就业率及零售数据表现强劲后，美股道琼指数及标普500指数上周五双创历史新高，连续四周周线收红。

目前全美成人中有一半至少已接种第一剂疫苗，投资人寄望加强防疫限制措施将使经济步向正常化。

欧洲松绑防疫措施，也促进市场乐观情绪，即使分析师仍保持谨慎，观望全球其他地方新病毒株引发的令人忧心疫情。

金融服务公司Axi策略师殷尼斯（Stephen Innes）表示：「尽管对于COVID-19新病毒株的担忧加剧，但因投资人正吸收有关经济似乎乐观复苏的讯息，股市本周开盘将创新高。」

东京股市日经225指数持平，收29685.37点；香港恒生指数上涨0.5%，收29106.15点；上海证券交易所综合指数扬升1.5%，收3477.55点。

雪梨及首尔股市持平，新加坡股市上涨0.3%，台北股市上扬0.6%，但雅加达股市下跌0.6%、马尼拉股市下滑0.5%、孟买股市挫跌逾2%。

© 2021 AFP