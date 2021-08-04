美国经济复苏 族裔就业差距问题却更严重

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（法新社华盛顿4日电） 美国经济复苏，企业复业急需劳工，但非裔和西裔的失业率却仍居高不下。专家表示，美国雇主偏向不聘用少数族群，加上疫情因素，使得族裔就业不平等更加根深蒂固。

COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗协助减少感染病例之际，上百万美国人纷纷重回工作岗位，但重获聘用的非裔与西裔劳工却比较少，使美国一直以来的不平等更加根深蒂固。

专家表示，这样的分歧除了来自于长期的雇用歧视，也因与疫情相关的独特因素而恶化，让许多求职劳工找不到地点能到得了或感觉卫生安全的职务。

美国经济智库「华盛顿公平成长中心」（Washington Center for Equitable Growth）劳工市场政策主任巴恩（Kate Bahn）指出：「我们还没真正着手解决经济体系中潜在的权力差异问题。」

根据美国劳工部的资料，美国失业率继去年4月商家面临的防疫限令达到高峰时飙上14.7%后，今年6月已降到5.9%。

但这分复苏没有平等分配，非裔和西裔劳工失业率如今分别为9.2%与7.4%，皆高于白人的5.2%。即使在疫情大流行前、世界最大经济体美国的失业率创新低时，种族和族裔就业差距已经存在。

在华府，这项议题重新获得美国总统拜登（JoeBiden）的关注，因而提出大规模支出计画，不仅将协助重新塑造美国经济，也会让它更具包容性。

美国联邦准备理事会（Federal Reserve）已承诺将持续更长时间压低利率，以促进增加少数族群聘雇。

美国劳工部6日将公布最新就业报告，一些经济学家预期，由于商家复业，美国7月新增就业人口将超过百万，失业率也会下降至5.6%。

美国非裔人口去年失业速度和白人女性相当，但今年6月数据显示，美国白人女性失业率已降到5%，反观非裔重获雇用的速度则缓慢许多。西裔人口的情况也有类似趋势。

美国工会联盟「劳联产联」（AFL-CIO）首席经济学家斯普瑞格斯（William Spriggs）表示：「在重新雇用方面，非裔和白人之间的不平等并未改变。」

美国目前正在寻找工作机会的非裔女性比例高于白人女性。但全国无论大型或中小企业也都在抱怨找不到人填补职缺，特别是技术劳工。

斯普瑞格斯说：「这些雇主频频呼喊找不到劳工，却不雇用求职人数较多的非裔女性，这就是歧视。除非我们认真看待雇用时的歧视和劳动力歧视，否则我们无法进步。」

学者将这样的不平等，归咎于造成非裔和西裔劳工得从事较低薪工作的种种因素。这类工作也使得他们暴露在更高的染疫风险下。

在华府附近以非裔和西裔人口为主的马里兰州乔治王子郡（Prince George's County），非营利就业机构「雇用乔治王子郡」（Employ Prince George's）执行长西蒙斯（Walter L. Simmons）指出，疫情造成的活动中断持续，导致有些人无法恢复就业，甚至无法找工作。

由于公车和车辆共乘服务尚未回复正常，许多求职者往往无法抵达就业地点。此外，托育中心也还未恢复全面运作，因此双薪家庭必须想办法安顿孩子。

西蒙斯说，乔治王子郡许多居民都是大家庭，因此不太愿意从事有染疫风险的工作，尤其目前传染力高的Delta变异株肆虐，使得这类顾虑加深。

目前为止，多数美国失业劳工还能靠联邦政府核准的扩大失业津贴勉强维持生计，有些低薪劳工还能得到比先前工作更高的收入。

不过，已有约24个州停发这类津贴，全国措施也将在9月截止。西蒙斯担心后果，他说:「那些疫情前已难以�b口的人，接下来真的会很不好过。」（译者：曾婷�u/核稿：张正芊）

© 2021 AFP