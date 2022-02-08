美国老修女任校长烂赌成性 挪用逾2000万被判入狱1年

（法新社洛杉矶7日电） 美国加州一名年迈修女在担任小学校长期间，挪用学校学费和慈善捐款等超过80万美元（约新台币2220万元）经费，用于赌博以及奢华度假，法院今天判处她一年徒刑。

广告 继续浏览后续

法新社报导，现年80岁的柯鲁波（Margaret Kreuper），60年前曾矢言要一生安贫乐道。但法庭获悉，柯鲁波在担任洛杉矶附近一所罗马天主教小学校长期间，挪用83万5000美元学校资金，来支付她在拉斯维加斯的旅游及赌博活动。

柯鲁波还挪用公款参加豪华旅行，像是渡假胜地塔霍湖（Lake Tahoe），富人通常夏季在当地乘邮轮游览，冬天则在那里滑雪。

根据「洛杉矶时报」（The Los Angeles Times），柯鲁波在法庭上表示：「我犯了罪，我做了违法的事，没有藉口。」

柯鲁波在去年的一场听审上承认电汇诈欺和洗钱。

法庭得悉，寄给学校以支付学费和慈善捐款的钱，被汇入柯鲁波掌控的秘密帐户。当一名审计人言扬言要揭露时，她要员工销毁罪证文件。

柯鲁波的律师要求允许她在修道院服刑。她自2018年罪行东窗事发以来，一直被拘留在修道院里。律师表示她有赌瘾，「这不是她罪行的藉口，而是解释」。

地区法院法官莱特二世（Otis D. Wright II）告诉柯鲁波，他一直在为如何审理她的案件而苦恼，并承认她几十年来都是位好老师。最后柯鲁波被判入监服刑12个月又1天。

© 2022 AFP