美国老妇遭绑架 猜字游戏软体救她一命

（法新社华盛顿10日综合外电报导）热门网路猜字游戏Wordle竟成了救人工具。美国芝加哥一名8旬妇人日前没有如常向家人回报每日Wordle游戏成绩，让家人警觉她可能出事，报警后意外破了一桩绑架案。

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法新社报导，80岁的何特（Denyse Holt）2月5日晚间独自待在家中时，一名男子闯入家里，还拿着一把剪刀指向她。

这名32岁男子被认出是戴维斯三世（James H Davis III），他在破窗闯入何特住家后全身赤裸，身上满是伤口和鲜血。警方怀疑戴维斯可能患有精神疾病。

何特表示，戴维斯向她保证不会伤害她，但却强迫她穿着衣服和他一起洗澡，接着把她锁在地下室。

她告诉哥伦比亚广播公司（CBS）地方台：「我以为我没命了。」

当她没有发送每日Wordle成绩给家人时，何特的大女儿何特卡德威（Meredith Holt-Caldwell）率先察觉事有蹊跷。

Wordle是一款猜字游戏，每天只出一题，且只有6次机会来猜一个由5个字母组成的英文字汇。这款游戏今年初开始爆红，全球每天有数百万人挑战游玩。

何特说，自己遗漏的成绩让女儿「感到不安」，因为女儿知道自己绝对不会错过这每日例行活动之一。

何特卡德威立刻通报芝加哥警方，警方6日前往何特住处要确认她的安危时，发现她在自宅被挟为人质。

警方接下来与戴维斯对峙1小时。特种武器和战术部队（SWAT）特警最终使用电击枪制伏戴维斯，救出何特。

警方表示，戴维斯面临一系列指控，包括持有致命武器闯入民宅及加重绑架罪。（译者：李佩珊/核稿：曹宇帆）

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