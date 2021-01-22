美国职棒传奇球星汉克阿伦过世 享寿86岁

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（法新社洛杉矶22日电） 打破贝比鲁斯（Babe Ruth）在美国职棒大联盟全垒打纪录、蔑视种族仇恨的传奇球星汉克阿伦（Hank Aaron）今天过世，享寿86岁。

法新社报导，汉克阿伦曾效力的波士顿勇士和职棒大联盟MLB表示，这位令人喜爱的名人堂球星今早过世。

MLB声明指出，「我们对汉克阿伦过世相当难过，他是我们球赛史上最伟大的球员和人物之一。」

这位被昵称为Hammerin' Hank的汉克阿伦，于1974 年4月8日击出生涯第715轰，打破贝比鲁斯近40年前缔造的纪录。

当时有5万3775人涌入亚特兰大富尔顿郡运动场庆祝。期间不断见到对他仇恨电邮、死亡威胁，甚至对他家人的死亡威胁出现，在他接近破纪录两个球季期间，对他的人身安全加强维护。

汉克阿伦生涯共击出755支全垒打，这项纪录保持33年，后来被邦兹（Barry Bonds）生涯762轰所破。

汉克阿伦1982年进入棒球名人堂，2002年因慈善行为和人道主义事业获前总统老布希（George H. W. Bush）颁赠总统自由奖章（Presidential Medal of Freedom）。（译者：徐睿承）

© 2021 AFP