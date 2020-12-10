美国联邦众议院通过法案 扩大大麻研究

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿9日电） 美国联邦众议院今天通过法案，扩大研究人员针对大麻与其效用的研究权限，赢得大麻倡议者一致赞许。

这项法案允许获授权的研究者取得根据国家计画种植的大麻植物，在众院赢得不分党派支持。

美国50州有36州加上华盛顿特区允许医用大麻，有15州包括华府允许娱乐用大麻，迄今却仅有密西西比大学（University of Mississippi）获得联邦许可，可种植并临床研究大麻。

但支持大麻使用的「全国大麻法规改革组织」（NORML）却说，供给密西西比大学研究的大麻「品质差」，不能「正确反映美国商用大麻的多样性」。

「全国大麻法规改革组织」副主任阿尔门塔诺（Paul Armentano）表示：「大部分中学生取得大麻比我国顶尖科学家容易，这情况荒谬至极，也是对当前体制的控诉。」

法案联合提案人、俄勒冈州民主党籍议员布卢门瑙尔（Earl Blumenauer）乐见众院通过此法，「在美国各地，喝酒、吸食大麻或其他毒品后开车都属违法，但因为我们无法研究大麻，无法拥有好的方法检验其对身体的损害」。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP