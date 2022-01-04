美国肉品价格攀升 拜登批肉品包装业巨擘垄断

（法新社华盛顿3日综合外电报导）为了抗衡肉品包装巨擘，美国总统拜登今天向国内自耕农提供10亿美元（约新台币279亿元）补助。他指控肉品包装巨擘形成独占事业，排挤规模较小的竞争者。

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拜登与自耕农和肉品生产商举行视讯会议时说：「我们来到这里是要谈论加强竞争性，压低成本。」

拜登称肉品业是「教科书范例」，有太多市场权力掌控在少数人手上。他表示：「4大企业控制了超过一半的牛肉、猪肉与家禽市场。」

他说：「没有竞争的资本主义不是资本主义，这是剥削。这是我们在肉品与家禽市场看到的情况。」

白宫公布一项补助方案，其中包括3亿7500万美元的补助金，将用来支持独立肉品加工计画，以及2亿7500万美元的贷款，以向规模较小的企业提供优惠利率。

拜登是在司法部长与农业部长陪同下召开会议，他们认为跨国肉品包装企业在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间，趁着经济低迷时向消费者敲竹杠。企业与一些经济学家就此议题争论不休。

美国人喜爱的牛排与汉堡等物品价格上涨，成为通货膨胀升温压力来源之一，这种现象重挫拜登政绩，让本可在后疫情时代逐渐健康复苏的经济蒙上阴影。

美国11月的通货膨胀率达6.8%，为自1982年以来最大增幅；11月的牛肉价格上涨20.9%，猪肉价格涨16.8%，汉堡价格涨13.9%。

美国通货膨胀率上升，部分是因为全球经济庞大的供应链中断，各行各业从全球低迷经济中复苏的步调不同，加上需求远大于供应。

拜登的批评者声称，拜登大幅增加政府支出，进一步加剧通货膨胀；他所属的民主党则认为，支出计画让美国经济免于严重受损。

跟涨至惊人新高的汽油价格一样，肉品价格上涨也是政治敏感话题。

白宫说：「我们过度依赖少数肉品加工巨擘，只会让我们变得更脆弱，只要这些企业的营运中断，我们的食物系统就会受到影响。」

但美国全国商会（US Chamber of Commerce）高层布莱德雷（Neil Bradley）说，肉品包装业的合并已经持续了好几年，肉品价格没有因此上升。

他说：「导致肉品价格攀升的因素包括需求增加、与COVID-19有关的供应链中断问题，以及输入成本增加，尤其是能源与劳动成本上升。」

他预测，这项白宫政策「很可能会导致供应进一步紧缩，导致价格上涨得更严重」。

© 2022 AFP