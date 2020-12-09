美国胡德堡军事基地犯罪案件频传 指挥官遭惩处

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（法新社华盛顿8日电） 美国陆军今天宣布，由于德州胡德堡（Fort Hood）军事基地频传谋杀案件和性犯罪，基地14位指挥官和单位领导军官遭撤职或停职处分。

胡德堡军事基地约有3万6000名军人，今年至少发生了5宗疑似谋杀事件和2宗军人失踪死亡事件，两名失踪死亡者都已举报或准备举报遭到性骚扰，这些犯罪事件使胡德堡基地被称为美军「犯罪最猖獗的营区」。

调查胡德堡基地指挥风气与文化的独立报告出炉后，美国陆军部长麦卡锡（Ryan McCarthy）表示，已下令撤除2位将军和多位其他军官的职位。

胡德堡今年曾发生一宗女兵分尸案，被害陆军下士吉伦（Vanessa Guillen）长期遭性骚扰，失踪2个多月后，她的遗体才找到。去年另有一起枪杀弃尸案，一名二等兵失踪10个月后，遗体才碰巧被发现。这两起案件使基地遭控不够努力调查可能犯罪和寻找失踪人员。

麦卡锡表示：「这不是绩效问题，而是我们是否拥有生而为人的正派，以展现对袍泽的同情心，并为我们的军人寻求最大利益。」他也说道：「这份报告势必会改变我们陆军的军中文化。」

报告中提到，和其他军营相比，胡德堡基地的各类犯罪率都高出许多，包含谋杀、谋杀未遂、强奸与性侵、偷窃、吸毒等犯罪类别。自杀、逃兵、擅离岗位的案件也比较多。

报告指责基地指挥官领导无方，导致案件调查与执法窒碍难行，他们的办事方式造就了「一个姑息性侵与性骚扰的环境」，指挥官也不认真处理或减少犯罪。此外，性侵调查程序的经费、人员、训练皆不足，因此，被害者都不愿呈报性侵和暴力案件。

© 2020 AFP