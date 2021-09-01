美国自阿富汗撤军后 重心转向对抗中国

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（法新社华盛顿1日电） 在聚焦阿富汗20年后，美国本周撤出军队，让华府将重心转移到东方，而美国视为对手的强权中国，如今成为华府将率先与之抗衡的国家。

上周，在美国撤军阿富汗进入最后几天的混乱期时，美国副总统贺锦丽（Kamala Harris）动身访问东南亚，希望加强盟友对抗中国的力道，象徵华府战略出现转移。

贺锦丽指控北京当局「的行动…威胁到以规则为基础的国际秩序」，尤其是中国具挑衅意味地声称拥有南海主权。

各界认为，贺锦丽访问新加坡与越南，是拜登政府为了安抚亚洲盟友的举措，华府扶植近20年的阿富汗政府突然垮台，让亚洲盟邦有点焦急不安。

布鲁金斯研究所（Brookings Institution）的外交政策专家海斯（Ryan Hass）说，美国撤军阿富汗衍生的乱象，不会对华府在亚洲的威信产生持久冲击。

海斯说：「美国在亚洲的地位符合华府与伙伴国家的利益，功能是与崛起的中国抗衡，并维持支撑亚洲快速成长的长久和平。」

海斯告诉法新社，美国将重心转向东亚，将为美国与华府在亚洲的伙伴「开启新的机会」。

联邦众议院军事委员会（House Armed Services Committee）主席史密斯（Adam Smith）说，美国自阿富汗撤军，不太可能可改变美国与敌对强国俄罗斯和中国的平衡。

有人说，美国一时暴露出的弱点，可能可让中国更敢于进犯台湾或俄罗斯并攻击乌克兰，但史密斯不这么认为。

史密斯今天参加布鲁金斯研究所线上会议说：「我想，有些人会认为，他们（俄罗斯或中国）的政治考量会有显着改变，因为我们刚从阿富汗撤出最后一批约2500名军人，但我真的不这个认为。」

他说：「至于俄罗斯与中国是否会认为，他们在世界那些地方有能力更加挑衅，还有许多其他议题将造成影响。」

前五角大厦官员、现任美国智库兰德公司（Rand Corporation）国防专家葛罗斯曼（Derek Grossman）说，中国可能会寻求在与塔利班（Taliban）建立良好关系上取得优势。

在华府等西方政府希望说服阿富汗的新统治者缓和强硬政策，而迟迟尚未承认塔利班政府时，北京可能将迅速决定表态。

葛罗斯曼说：「在与美国竞争时，身为新强权的中国可能会想向世人展现，他们将以独特方式因应全球事件，而这种方式往往是与华府唱反调。」

他说：「承认塔利班统治的阿富汗，将让各界认为现在设定议题与形塑未来区域秩序的是北京，已经不再是华府。」

© 2021 AFP