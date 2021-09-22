美国航空捷蓝联盟恐减少竞争 美司法部提诉讼

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（法新社华盛顿21日电） 美国司法部今天以会减少竞争、对旅客有害为由提起诉讼，阻止美国航空（American Airlines）与捷蓝航空（JetBlue）结盟。

司法部长贾兰德（Merrick B. Garland）在声明中说：「在一个只有4家航空、控制超过8成国内飞航的业界，美国航空与捷蓝的『结盟』，事实上是让这个业界更进一步合并的空前操弄。」

6州与哥伦比亚特区的检察长共同提出这场诉讼。

美国航空与捷蓝公司在2020年7月航空业因疫情挣扎求存期间宣布结盟协议，这项协议将整并经波士顿与3座纽约机场的航线。

但贾兰德表示，「如果放任」这项协议「持续，会造成费率更高、选择更少、服务品质更低」。

诉状提到美国航空是全球最大航空公司，与竞争者达美航空（Delta）、联合航空（United）、西南航空（Southwest）几乎垄断美国飞航市场。

贾兰德说，在无法完成先前并购的情况下，美国航空「积极寻找在美国与世界各地整并业界的策略」。

但美国航空执行长派克（Doug Parker）表示，这项结盟为「消费者带来明显好处」，「讽刺的是，司法部的诉讼想夺走消费者的选择，阻止竞争，而非鼓励竞争」。

© 2021 AFP