美国苹果零售店员工首次成功投票 拟筹组工会

（法新社旧金山18日电） 美国马里兰州一家苹果（Apple）商店的多数员工投票决定成立工会，成为美国第一个举行工会选举的苹果零售店。这家科技巨头迄今一直试图阻止员工筹组工会。

广告 继续浏览后续

根据监督投票的联邦机构今天直播的统计数据，在马里兰州陶松（Towson）110名苹果商店员工中，65人投下赞成票，33人投了反对票。 投票是在一群名为AppleCORE团体的员工发起筹组工会运动之后进行。

AppleCORE推文写道：「我们做到了陶松！我们赢得了工会投票！感谢所有努力工作和支持的人！我们现在欢庆…明天将继续组织。」

他们要求在决定工资、工时和安全措施方面拥有发言权。 今天的结果意味，这个联邦机构一旦对结果进行认证，自15日以来一直在投票的商店员工应该组建自己的国际机械师及航太工人协会（International Association of Machinists and Aerospace Workers, IAM）分支机构。

这并非苹果零售店员工第一次尝试筹组工会，却是第一次成功举行投票。 苹果告诉法新社，「不愿评论」此事。

© 2022 AFP